Valkyria Chronicles 4 : démo, gameplay et trailer

Ceux qui possèdent un compte PSN japonais peuvent se procurer une démo jouable de. Pour les autres, il y a la vidéo ci-dessous fournie par IGN Japan, accompagné d'un nouveau trailer présentant quelques autres personnages de la Federation Army.Retour aux sources après l'échec critique et commercial, ce nouvel épisode sortira le 21 mars sur PS4, puis cet été sur Switch, au Japon dans les deux cas. Les européens l'accueilleront « cette année » (sans plus de précisions) en ajoutant une version Xbox One.