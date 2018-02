Fighting EX Layer sortira d'ici quatre mois

Le studio Arika continue tranquillement son chantier suren nous apprenant que le titre sortira mondialement « avant la fin du mois de juin », et ce exclusivement sur PlayStation 4 pour un temps. Le groupe prévoit en effet une version Steam pour plus tard, mais également une version boîte car oui, seul le dématérialisé est concerné pour le moment sur la console de Sony, et ce en deux versions :- 59,99$- 12 personnages- 15 Decks Gougi- 39,99$- 10 personnages- 5 Decks GougiLe titre proposera donc une douzaine de personnages à son lancement, dont deux encore non dévoilés, ainsi qu'un mode solo en plus du online, en précisant qu'il devrait s'agir de quelque chose proche de l'Arcade : aucun mode Histoire n'est prévu pour le moment.