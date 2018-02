A peine après avoir accueilli son New Game Plus et son mode Discovery Tour,revient pour se montrer au travers de sa deuxième extension nommée « La Malédiction des Pharaons », qui se permettra quelques délires scénaristiques, notamment la chasse aux pharaons morts-vivants qui aiment massacrer du civils.Le DLC sortira le 6 mars pour 19,99€.