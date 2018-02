Sea of Thieves : une vidéo sur les forts (raids)

Rare continue de dévoiler le contenu et les possibilités depour le lancement, avec ici les forteresse de morts-vivants qui apparaîtront aléatoirement avec un indicateur bien visible dans les cieux, et qui concrètement ressembleront tout simplement à des raids avec une difficulté accrue mais une récompense à la hauteur.Toute la différence viendra que, piraterie oblige, les coups de crasse seront au programme car le trésor laissé par le boss de la zone sera toujours trop conséquent pour être porté par un équipage complet en une fois. A vous donc de multiplier les allers-retours en défendant votre position contre d'autres équipages qui débarqueront par l'appât du gain, voir miser sur une éventuelle alliance avec l'un d'entre eux afin de dégommer les autres larcins.sortira le 20 mars sur PC et Xbox One.