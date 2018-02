Un nouveau trailer pour Onrush (ex-Evolution)

Pas de nouveauen vue chez Sony mais de quoi donner le change avec, d'ailleurs conçu par les anciens développeurs de la franchise précitée, ayant rejoint les rangs de Codemasters après la fermeture d'Evolution.Du coup, on retrouvera le feeling ultra arcade avec des courses pouvant intégrer jusqu'à huit classes de véhicules, tandis que toute la mécanique du jeu reposera sur la jauge « Rush » (du boost quoi) qui s'obtient en défonçant des adversaires sur le chemin ou en tapant de belles acrobaties.Sortie prévue pour le 5 juin sur PlayStation 4 et Xbox One (étrangement, pas de version PC confirmée pour le moment).