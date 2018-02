God Wars et The Lost Child sur Switch

NIS America continue de se renforcer sur Switch en annonçant tout d'abord l'arrivée d'une édition « Complete Legend » dequi arrivera en fin d'année chez nous, incluant donc le jeu de base, les différents DLC et l'extension. Le titre est déjà disponible en Europe sur PS4 & Vita, et l'extension est bien prévue sur ces deux supports pour cette année.Il s'agit pour rappel d'un tactical-RPG se reposant sur d'anciens contes japonais, avec son lot de personnages, une trentaine de classes et quelques 600 compétences.Mais ce n'est pas tout puisque le même éditeur annonce qu'une version Switch deaccompagnera finalement l'arrivée en Europe cet été des éditions PS4 & Vita, en notant que comme de coutume désormais, la portable de Sony sera la seule à ne pas bénéficier de format physique.On parle ici d'un donjon-RPG, signé par le créateur d'