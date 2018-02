Rocket League : nouveau DLC DC Comics

Psyonix a déjà évoqué le long suivi auquel aurait droiten 2018, intégrant des MAJ Switch & One X, du party cross-platform, de nouvelles arènes ou encore des modifications dans le système d'expérience.Mais ce n'est pas tout puisque l'on nous annonce un nouveau DLC payant spécial DC Comics, ce qui n'est pas bien surprenant vu le partenariat d'édition avec Warner Bros.Pour 3,99€ le 5 mars, vous repartiez donc avec deux Batmobile (le modèle ‘89 et la version Dark Knight Rises), mais également des éléments de customisation aux couleurs de Aquaman, Batman, Cyborg, Flash, Green Lantern, Superman et Wonder Woman.