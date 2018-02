Naruto to Boruto : une bêta ouverte cette semaine Naruto to Boruto : une bêta ouverte cette semaine

Pour les curieux qui souhaitent s'essayer à Naruto to Boruto : Shinobi Striker, sachez que le titre entrera en phase de bêta ouverte cette semaine, plus précisément du 23 au 25 février avec un unique stage mais bien plus de compétences accessibles par rapport à la bêta fermée de décembre dernier.



Notons que cet essai ne sera accessible que sur PS4, même si le titre reste bien prévu également sur PC & One, et ce pour cette année sans plus de précisions.