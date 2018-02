Assassin's Creed Origins : MAJ 1.30 disponible avec le Discovery Tour et le New Game+

En attendant la deuxième extension (qu'on espère plus conséquente que la première) prévue le 6 mars,vient d'accueillir sa MAJ 1.30 au contenu d'importance puisque proposant enfin le mode Discovery Tour à but éducatif, ainsi que le New Game + pour ceux qui souhaitent recommencer l'aventure avec la totalité de leurs capacités et l'équipement qui va avec.On rappelle que le modepeut-être récupéré en stand-alone sur PC moyennant 19,99€.