THQ Nordic et les suédois de Experiment 101 nous proposent le nouveau trailer de, montré hier dans la matinée mais cette fois disponible en qualité pleinement optimale.Une vidéo suffisamment éloquente sur les possibilités de ce jeu d'action/aventure qui ne lésinera ni sur les combats ni sur l'exploration, choses que l'on découvrira plus en détails quelque part en 2018 sur PC, PS4 & One.