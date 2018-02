FFXV : trailer de la version PC

On le sait plus tôt ce matin : c'est le 6 mars que sortirasur PlayStation 4 et Xbox One, mais également sur PC qui accueillera pour la première fois cet épisode dont voici un trailer de récapitulatif.Donc outre le contenu gratuit et les correctifs lâchés entre temps, cette édition inclura les quatre extensions (dont une pour le multi) ainsi que le nouveau Royal Pack qui se chargera notamment de rajouter un donjon, de nouveaux équipements, des boss et le contrôle du bateau.Rappelons enfin que sur PC, vous aurez droit à du 4K natif (pouvant être boosté jusqu'en 8K), du HDR et même de futurs mods.(*) Le DLC Royal Pack pourra être acheté séparément pour ceux qui ont déjà l'original sur console. Pas de prix officiel pour le moment.