PayDay 2 : le point Switch à J-4

Après quelques mois de retard, le lancement de la version Switch deapproche maintenant à grands pas puisque prévu pour ce vendredi en Europe. L'équipe en profite pour lâcher une vidéo afin de faire un point final coté rendu : ce sera donc du 30FPS quelle que soit votre façon de jouer, pour du 1080p en dock et évidemment 720p en nomade.A part cela, on rappelle que le titre intégrera tout le contenu sorti : plus de 50 braquages, 190 armes, 17 personnages dont un inédit et 280 masques.