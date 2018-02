Biomutant : nouveau trailer et gameplay

A l'occasion de l'event PC Gamer 2018, la curiositéde THQ Nordic est revenu s'illustrer avec un nouveau trailer de gameplay et une mise en avant du système de création d'avatar, dont vous pouvez retrouver l'ensemble dans la vidéo ci-dessous (qualité non optimale puisque tirée d'un stream).Le titre sortira dans le courant de l'année sur PC, PS4 & One.