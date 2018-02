Extinction se montre un peu plus en vidéo

Maximum Games et Iron Galaxy livrent un nouveau trailer pour, ce jeu d'action piochant aussi bien dans duque les influences esthétiques occidentales, proposant donc concrètement des affrontements contre de gigantesques orcs qu'il faudra battre de diverses façons selon les classes de chacun.Il faudra attendre le 10 avril (PC, PS4 & One) pour découvrir la valeur exact du projet, et surtout si son concept ne mène pas à une expérience un peu trop répétitive.