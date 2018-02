Radiant Historia : trailer de lancement

Pour ceux qui exploitent encore leur bonne vieille 3DS, c'est ce vendredi que sortira en Europe, en boîte comme en dématérialisé, pour 39,99€ dans les deux cas (et uniquement avec les sous-titres US malheureusement).Un remake tiré de l'ère DS qui rehausse donc les graphismes, ajoute d'une cinématique d'intro, de nouvelles illustrations et musiques, et un doublage intégral, en plus d'un contenu plus large : nouveau mode de difficulté et troisième campagne avec un personnage inédit.En voici le trailer de lancement.