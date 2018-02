Le premier South Park est dispo sur PS4 & One

A ceux qui l'ont loupé, Ubisoft rappelle avec cette vidéo queest disponible depuis hier en stand-alone sur PlayStation 4 et Xbox One, alors qu'il fallait jusque là posséder la Gold Edition depour se procurer ce portage (probable d'ailleurs qu'il en sera un jour de même pour).Le prix est de 29,99€ et le titre peut-être trouvé en boîte.