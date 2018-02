Kingdom Come : trailer de lancement

Financé avec grand succès sur Kickstarter mais se tapant tout de même plus de deux ans de retard sur la sortie initialement prévue (fin 2015 de base),arrivera enfin dès demain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One grâce à l'aide de Koch Media qui s'occupera de la mise en boîte.Un pur RPG médiéval venu de Prague, sans la moindre touche de fantaisie ou de magie, dont voici le trailer de lancement.