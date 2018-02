Encore un nouveau trailer pourpour illustrer le mode multi, évidemment plus complet que dans le premier épisode puisque outre la coopération (jusqu'à quatre), on aura également droit à un mode compétitif en 4V4 avec attaque/défense de base tout en devant éliminer le plus de titans que l'équipe adverse.Sortie prévue ce 20 mars sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.