Egress : le Battle Royale sauce Souls

De plus en plus de représentants de l'industrie tentent de trouver une place dans cette nouvelle mode du Battle Royale, et après Focus Home et son, voici maintenant le studio russe Fazan qui annonce, dont la petite particularité sera de proposer un gameplay « souls-like » qui changera un peu des armes à feu (sachant qu'il y aura aussi de la magie).Pas grand-chose à se mettre sous la dent pour le moment hormis un premier teaser qui montre le cadre (une ville très ère victorienne) et la promesse d'une sortie dans le courant de l'année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.(site down pour le moment)