YS VIII : nouveau trailer (version Switch)

NIS America redonne des nouvelles de la version Switch d'où l'on remarquera que ce nouveau trailer affiche du 60FPS, ce qui n'est pas non plus une conformation officielle pour ce portage mais qui laisse au moins une goutte d'espoir.Il ne faudra de toute façon pas en espérer davantage puisque Falcom ne se chargeant pas lui-même du portage, aucun espoir d'avoir le moindre bonus supplémentaire autre que ce qui était offert sur PS4, et la fameuse nouvelle traduction.Sortie prévue pour l'été prochain.