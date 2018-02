Petit retard pour Penny-Punching Princess

Prévu au départ pour le 20 mars, le petitattendra finalement dix jours supplémentaires en Europe (et le 4 avril aux USA) avec une sortie sur Nintendo Switch et PlayStation Vita, avec une fois encore une version boîte uniquement pour la première des deux, incluant une édition limitée sur la boutique online de NIS America.Il s'agira ici d'un action-RPG tout en pixels où l'argent est au centre de tout, preuve du scénario de base où vous jouerez une princesse qui s'est fait volée tout son héritage, et qui compte bien ne pas en rester là. Princesse qui d'ailleurs ne sera pas le seul personnage jouable dans l'aventure.