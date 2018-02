Kingdom Hearts III : nouveau trailer et rendez-vous pris pour l'E3 2018 [UP : infos]

C'était la grande promesse de ce samedi et elle a été tenue : Square Enix a dévoilé le tout nouveau trailer de, l'occasion de confirmer en passant le monde de « Monstres & co » tiré de l'œuvre de Pixar.On apprend en outre que Utada Ikaru reviendra pour le main theme (nommé Oath), et que la date de sortie finale sera dévoilée au prochain E3, sachant que le titre est maintenu pour cette année.- Deuxième trailer pour écouter le main theme et découvrir de nouvelles séquences.Nomura déclare que 100 personnes travaillent actuellement suret que du coté des stages, trois équipes s'occupent chacune d'environ trois stages. Il rajoute que cela ne signifie pas qu'il n'y aura que 9 stages dans la version finale.Actuellement, 6 ont été confirmés :- Twilight Town- Raiponce- Hercules- Monstres & co- Toy Story- Les Nouveaux HérosL'équipe balance également que les phases en vaisseau Gummi seront de retour, divisées en deux sortes de sessions : de l'exploration en mode plus ouvert, et du combat avec plus d'ennemis que jamais.