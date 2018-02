The Longest 5 Minutes : dernier trailer avant la sortie

Lors de son dernier event, NIS America nous a rappelé quesortira la semaine prochaine, et plus précisément le 13 février sur Steam, puis le 16 sur Switch et PS Vita, en notant que seule la console de Nintendo aura droit à sa boîte via un collector vendu sur la boutique de NIS America (environ 50€).Quelques images et un trailer donc, pour ce RPG pas comme les autres où l'on démarre directement face au boss final avec un héros soudainement devenu amnésique. Ces cinq dernières minutes vous serviront à ouvrir une masse de flashbacks sur votre aventure vécue, l'occasion de recouvrer peu à peu vos pouvoirs.