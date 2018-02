Far Cry 5 fait les présentations, pendant que les développeurs répondent à la polémique

Ubisoft nous propose de découvrir en vidéos quelques uns des personnages centraux (et gentils) de, sans vous inclure évidemment puisque l'on rappelle que vous comme vos partenaires (le jeu est jouable en coopération) pourront créer un avatar de toutes pièces.Parallèlement, l'éditeur a décidé de répondre concrètement à la petite polémique qui sévit depuis la présentation il y a presque un an. Car aprèsaccusé d'être un jeu fasciste vu qu'il n'y a que des personnages blancs (alors que le contexte est l'Europe médiévale mais passons), d'autres ont inversement levé le poing pour dire que Ubisoft faisait du racisme anti-blanc en fermant les yeux sur le contexte actuel (le terrorisme de Daesh) pour à la place miser sur des suprémacistes blancs, chrétiens de surcroît, et censés être l'une des bases électorales de Donald Trump.A cela, le directeur et le scénariste du projet ont répondu que Ubisoft n'avait pas coutume, aujourd'hui comme avant, de prendre des positions politiques, que ce genre de groupuscule existait déjà bien avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, et que surtout, c'est une bande d'illuminés qui établissent leurs croyances sur un apocalypse proche, avant d'être de telle ou telle religion. Le jeu mettra en somme ce statut de secte comme il en a toujours existé aux USA, avec les quelques drames qui en ont découlé (référence à l'affaire Heaven's Gate), et histoire de bien faire comprendre une dernière fois que « Eden's Gate » n'a aucun rapport avec des suprémacistes blancs, l'équipe tient à indiquer que des personnes de couleurs en feront partie.Si ce genre de fausse polémique vous passe au dessus de la tête, sachez quesortira le 27 mars prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.