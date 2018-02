MLB The Show 18 : nouveau trailer

Chaque épisode ayant tapé un million de ventes, il est tout à fait logique que Sony ne lâche pas sa licencequi accueillera sa nouvelle édition le 27 mars 2018, exclusivement sur PlayStation 4 donc (il n'y a plus de versions PS3 et Vita depuis 2016).Cette nouvelle simulation, qui mettra en avant Aaron Judge des Yankees, s'offre un premier trailer que voici et l'on rappelle pour les intéressés que la version européenne se contentera d'une sortie en dématérialisé.