Images et trailer 4K pour One Piece : World Seeker

Bandai Namco ne semble toujours pas décider à nous montrer ce que proposera concrètement, l'adaptation la plus ambitieuse à ce jour pour le franchise même si on n'en sait toujours rien hormis que ce sera en monde ouvert, et qu'on pourra tabasser de pauvres mecs sur notre route tout en se déplaçant avec grande liberté.Donc en attendant une nouvelle présentation qui dévoilera concrètement de nouvelles choses, l'éditeur se contente aujourd'hui de nous refourguer quelques images, ainsi que le premier trailer déjà diffusé mais cette fois disponible en 4K, sous-entendant que le titre sera (au moins) compatible PS4 Pro.Sortie prévue dans le courant de l'année sur PC, PS4 & One.