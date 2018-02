Far Cry 5 : le contenu détaillé du Season Pass + Far Cry 3 Remaster en bonus surprise

Cela ne surprendra personne :(prévu le 27 mars) aura droit, comme tous gros jeux Ubisoft, à un Season Pass qui sera donc fait de trois extensions, proposant autre chose que de simples ajouts de missions dans des zones bonus :vous fera revenir en plein guerre du Vietnam.sera un mode Horde avec des zombies sous une ambiance séries B.vous emmènera sur la planète rouge pour affronter des araignées mutantes (!).Et à tout cela, on rajoute un bonus coté PS4 & One : tout achat du Season Pass vous fera repartir gratuitement avec un remaster surprise de(uniquement le solo).