Nouveau trailer pour Kingdom Come : Deliverance

« Story Trailer » également pour lede Deep Silver et Warhorse, le RPG médiéval qui fait fi de tout élément fantastique pour quelque chose de réaliste, avec histoire non linéaire (choix, conséquences, etc.), du monde ouvert et des combats sous challenge, où vous pourrez choisir votre style entre distance, mêlée et infiltration.Sortie prévue le 13 février sur PC, PS4 & One.