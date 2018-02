Shadow of the Colossus : le Story Trailer à J-4

Il ne reste plus beaucoup de temps avant le lancement de, prévu pour le 6 février sur PlayStation 4, et Sony en achève doucement la communication avec un Story Trailer qui forcément vu le style va se contenter de ne montrer que le minimum (donc l'introduction et le premier boss).Vous pouvez toujours retrouver notre avis