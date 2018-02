Attack on Titan 2 : nouveau trailer

Koei Tecmo nous dévoile un nouveau trailer de sonpour évoquer un peu le système de combat, dont les bases reposent évidemment sur celles du premier épisode mais avec quelques ajouts et davantage de souplesse pour compenser avec la nervosité accrue des opposants.Sortie prévue le 20 mars sur PC, PS4, One et Switch.Dans le même temps, l'éditeur a révélé la présence d'une édition Deluxe en dématérialisé et de quelques bonus de précommandes, tous proposant quelques costumes supplémentaires (ainsi que quelques avatars PSN coté PS4). Quelques revendeurs proposeront également le steelbook ci-dessous à la réservation.