Vampyr : carnet de développeur #3 (FR)

Focus Home et Dontnod continue d'illustrerà travers les carnets de développeur dédiés, dont voici le troisième numéro qui va s'attarder sur les PNJ et l'importance dans cette production de leur affubler une identité propre à chacun.Car on le rappelle, dans ce titre, tuer un citoyen rapportera beaucoup de points d'XP mais il y aura à chaque fois des conséquences puisque chaque personne joue un rôle dans cet univers, et la disparition de civils pourra poser problème par la suite, autant dans des quêtes que dans votre relation avec d'autres habitants.sortira pour ce printemps sur PC, PS4 & One.