Bloodstained : une petite vidéo pour le craft

Tiens, voilà quenous redonne quelques nouvelles avec une petite vidéo « upadate » pour illustrer le système de craft, permettant chez l'alchimiste du coin (Johannes) de concocter quelques potions, armes et « d'autres choses » encore à dévoiler.C'est tout pour le moment et l'on continue de se demander vu la discrétion du jeu si la date de sortie (premier semestre 2018) sera maintenue. Dans tous les cas, ça sortira sur PC, PS4, One, Switch et PS Vita.