Dragon's Crown Pro : nouveau trailer (coop)

C'est la semaine prochaine que sortira au Japonsur PlayStation 4, dont la principale évolution comme le titre l'indique sera la compatibilité avec les modèles « Pro » pour permettre l'affichage 4K, en plus d'une OST réorchestrée et de cross-play/save avec les éditions PS3 et Vita.Un petit trailer vient rappeler qu'il est possible de pratiquer l'aventure jusqu'à quatre en coopération (local et/ou en ligne), et on n'oubliera pas que ce remaster arrivera chez nous durant le printemps.