Hollow Knight : troisième DLC gratuit + des nouvelles de la version Switch

La Team Cherry nous annonce queaccueillera dans le courant du premier trimestre sa troisème et dernière extension gratuite, nomméeet ajoutant un nouveau personnage, des boss supplémentaires, un nouveau mode de jeu (pas de précisions), une musique et quelques items. D'autres surprises seront intégrées mais « pas de spoil » pour le moment.Dans le même temps, on nous redonne des nouvelles de la version Switch avec une première vidéo off-screen et l'assurance que le développement entame sa dernière ligne droite avec une phase d'optimisation générale (frame-rate, temps de chargement, etc).