Extinction sortira donc au mois d'avril

Annoncé il y a quelques mois,trouve sa date de lancement avec une sortie annoncée pour le 10 avril 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, en rajoutant la présence d'un Season Pass à prix plus doux que la moyenne (14,99€) même si cela ne veut rien dire vu qu'on ne sait rien de son contenu.Une nouvelle IP développée par le studio Iron Galaxy (Saison 2 & 3) où on va se la joueren affrontant de gigantesques créatures, ici des orcs, avec divers types pour assurer un minimum de variété.