Dissidia Final Fantasy NT : trailer de lancement

Square Enix signe avec un trailer de lancement la disponibilité depuis ce matin desur PlayStation 4, nouvel épisode de cette franchise spin-off qui misera ici sur du 3V3 avec 28 personnages piochant sur les 15 épisodes canoniques, en rajoutant Ramza de FFT et Ace de Type-0.On rappelle que six autres combattants arriveront par la suite via Season Pass (ou achetable à l'unité), dont un tiré de la première moitié de la série, et les cinq autres de la seconde moitié. Dans le lot, cinq seront des persos jamais apparus dans les Dissidia jusqu'à présent.