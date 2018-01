New Gundam Breaker : nouveau trailer

Annoncé il y a peu de temps,revient se montrer plus en détails avec une longue vidéo de présentation pour revenir sur les atouts de ce jeu de combats en arènes, avec ce qu'il faut de customisation et du 3V3 en arènes (avec objectifs).Bandai Namco a déjà promis une sortie dans le courant de l'année sur PlayStation 4, et ce sur chacun des principaux territoires.