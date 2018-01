Non sans surprise, Kadokawa Games annonce l'arrivée en occident du RPG, soit le deuxième épisode de la franchise à sortir chez nous en 27 ans : le premier étaitsur PS2 en 2006.Si la sortie japonaise est signée pour le 19 avril sur PS4 & Vita, rien n'a encore été précisé pour les autres territoires, et on se contentera de vous refourguer le premier trailer JP.