Si de ce premier semestre 2018, on retiendra surtout de la part de Bandai Namco des morceaux commeet, on n'en oubliera pas des titres de plus moyenne portée qui débouleront entre temps, comme, spin-off à la sauce TPS développé par l'équipe de Dimps.En voici donc un nouveau trailer, en rappelant que la sortie tombera le 23 février sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.