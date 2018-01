Toujours dans le cadre de l'EVO Japan, SNK a annoncé l'arrivé de quatre nouveaux personnages en DLC pour, tous prévus pour avril prochain sur PC et PlayStation 4.Le premier connu est Oswald dont voici quelques visuels et un trailer, intégrant à la fin une silhouette mixée des trois autres afin de laisser les fans spéculer sur l'identité de chacun.Dans le même temps, l'éditeur a officialisé le retour dedans sa version « Global Match », prévue pour ce printemps sur PC, PlayStation 4 et PS Vita. Quelques features seront ajoutées, dont bien évidemment du combat en ligne.