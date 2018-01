One Piece World Seeker : nouvelle présentation vidéo

A l'occasion de Taipei Game Show 2018, Bandai Namco nous propose une nouvelle présentation vidéo de son, assez complète pour montrer les possibilités de ce monde ouvert même si une fois de plus, on restera pour l'heure dans l'inconnu concernant le scénario, les gros ennemis et la présence ou non des alliés de Luffy.Le lancement étant attendu dans le courant de l'année sur PC, PS4 et One, l'éditeur devrait sans nul doute en montrer un peu plus dans les semaines ou mois à venir.