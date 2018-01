Du Street Fighter dans Monster Hunter World

A peine disponible sur PS4 & One (les joueurs PC patientent sagement),se voit annoncé une collaboration spécialavec une première quête qui arrivera dans quelques semaines pour obtenir un skin de Ryu. Cette quête pourra être joué avec un temps d'avance pour les joueurs PS4 qui possèdent une sauvegarde de, puis ensuite pour les autres, incluant joueurs Xbox One. Suivra ensuite deux autres quêtes events, qui ajouteront la possibilité de débloquer le skin de Sakura.Si tout cela sera gratuit, notons tout de même qu'il faudra passer par la case DLC pour obtenir les attaques Hadoken et Shoryuken (3,99$ chacune…), en rajoutant 1,99$ pour des icônes de chat.