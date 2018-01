PixARK : quand Ark se met aux pixels

Alors que le suivi est évidemment toujours actif sur le jeu principal, la licencesemble vouloir ratisser de plus en plus large puisque, en plus duspécial VR qui arrivera dans le courant de l'année, voici l'annonce deen collaboration avec le studio Snail Games, qui pour résumer est une version davantage grand public du jeu de base, avec son design bien à lui.Le titre sortira d'abord en accès anticipé, donc sur PC et Xbox One, puis en version complète dès cette fin d'année, où se rajouteront des versions PS4 et Switch.