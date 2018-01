Soul Calibur VI : 4 de plus au casting (trailer)

Bandai Namco se décide à en dévoiler davantage surà l'ouverture de l'EVO Japan qui se tiendra jusqu'à la fin du week-end, avec six personnages jouables dont quatre qui se dévoilent aujourd'hui, incluant les têtes connues Nightmare, Xianghua et Kilik, auquel se rajoute l'inédit « Groh ».Un trailer donc, ainsi que quelques visuels pour illustrer tout cela en rappelant que le lancement de ce nouvel épisode est toujours programmé pour un vague 2018 sur PC, PS4 & One.