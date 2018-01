Kingdom Come : 15 minutes de présentation

Annoncé de longue date,ne tardera plus à sortir sur PC, PlayStation 4 et Xbox One puisque le lancement est attendu pour dans les trois semaines à venir, et plus précisément le 13 février prochain.Histoire d'attirer les quelques indécis et les curieux qui n'ont pas encore entendu parler de ce jeu 100 % médiéval (sans elfes ou autres dragons), en voici une grosse présentation vidéo qui va nous montrer le quotidien de « Henry », le système de réputation, les choix à effectuer, et bien entendu les combats.