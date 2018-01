The Seven Deadly Sins : nouveau trailer

Quelques images et surtout un trailer de lancement viennent signaler l'arrivée aujourd'hui même sur le marché japonais de, nouvelle adaptation de ce manga à succès après une première tentative sur 3DS passée légèrement inaperçue (et qui n'a d'ailleurs jamais quitté l'archipel).Les fans pourront donc se rattraper avec cette exclusivité PS4 qui arrivera bien chez nous, et ce le 9 février prochain.