Sea of Thieves : le trailer de la bêta

sortira le 20 mars prochain sur PC et Xbox One, et connaît actuellement sa phase de bêta fermée pour ceux qui ont précommandé le jeu ou qui sont inscrit au programme Insider qui va avec.Si vous ne faîtes pas partie des élus, faute de temps ou pour d'autres raisons, il vous reste toujours Twitch où le jeu a d'ailleurs rencontré une belle audience hier, ou encore ce nouveau trailer en attendant la sortie, en boîte, en dématérialisé ou directement dans le programme Xbox Game Pass.