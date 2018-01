A l'approche du lancement dequi tombera officiellement ce vendredi 26 janvier sur PlayStation 4 et Xbox One, Capcom révèle le premier épisode de sa série making-of pour que les intéressés puissent en apprendre davantage sur la création de l'épisode le plus ambitieux à ce jour.Rappelons qu'il faudra attendre le Patch Day One pour profiter du online (si vous avez déjà pu chopper un exemple) et que les PCistes prendront leur mal en patience jusqu'à la fin d'année.