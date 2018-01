Monster Hunter World : du gameplay à J-3

Plus que trois jours avant la sortie officielle desur PlayStation 4 et Xbox One (les joueurs PC devront attendre la fin d'année) en rappelant que les plus pressés qui s'amuseront à chopper le jeu avant la sortie seront bridés de jeu en ligne faute de patch Day One.Pour patienter, en voici une dernière présentation vidéo fournie par la chaîne PlayStation Undergrond, où l'on verra les préparatifs pour un affrontement contre Radobaan, ainsi qu'un peu de craft, notamment pour fournir une armure à son Palico.