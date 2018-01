Attack on Titan 2 : du gameplay multi (sur Switch)

On reste dans le cadre des adaptations mais cette fois avec Koei Tecmo et sonqui pour la première fois vient s'illustrer dans sa version Switch, seule version « nomade » à venir en occident puisque celle sur Vita restera de nouveaux exclusive au territoire japonais.La vidéo met plus particulièrement en avant le mode multijoueur jouable en ligne, où l'on retrouvera comme le premier un mode coopération (jusqu'à quatre) mais pour la première fois un mode compétitif en 4V4 où chaque équipe devra démolir le plus rapidement du titan, avec des points de bonus offerts pour les attaques duo voir plus, le tout en ayant besoin de développer sa base à protéger des attaques adverses.Bien plus complet que le premier (avec notamment 30 persos jouables),sortira le 20 mars prochain chez nous, sur PC, PS4, One et Switch.